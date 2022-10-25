«Осталось решить технические вопросы»: Чалый — о включении крымских клубов в ФНЛ и бюджете «Севастополя»

Решение об интеграции новых территорий в систему российских профессиональных лиг стало знаковым. Об этом в интервью RT заявил генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый. По его словам, у команды не возникнет проблем с прохождением лицензирования. Также Чалый объяснил, как у местных команд воруют игроков, пользуясь любительским статусом местной Премьер-лиги, и предсказал футбольный бум на полуострове.

— Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что принято окончательное решение об участии крымских клубов в ФНЛ со следующего сезона. Вас можно поздравить?

— Ключевым событием стало рабочее совещание Владимира Путина и Дмитрия Чернышенко. На нём вице-премьер дал соответствующую отмашку. Осталось дождаться, когда вердикт вынесут РФС и ФНЛ. Пока мы имеем заявление на высоком политическом уровне. Но есть ещё национальная федерация и профессиональная лига. Вот когда мы пройдём лицензирование и сдадим все необходимые документы, тогда можно будет ставить точку. Но уверен, теперь все процессы ускорятся. Это по-настоящему знаковый день в истории крымского футбола.

— Есть конкретная дата, когда ФНЛ официально примет клубы с полуострова под своё крыло?

— Наиль Измайлов (президент лиги. — RT) приезжал в Крым. Я встречался и общался с ним. Он уже понимает, в какой ситуации мы находимся, познакомился с людьми, присутствовал на их матчах. Последний раз мы с ним виделись 12 октября в Ялте на игре «Рубина Ялты» и «Севастополя». Измайлов заверил, что работа над принятием клубов ведётся. Осталось решить технические вопросы. Самое важное сейчас: получить документы, необходимые для лицензирования.

— Как обстоят дела с аудитом, который рабочая группа ФНЛ должна была провести на полуострове?

— О нём я и говорю. Как раз визита комиссии мы ждём. Измайлов пообещал, что она изучит, как функционируют местные ведущие клубы, в том числе «Севастополь», чем они живут на сегодняшний день и способны ли претендовать на включение в состав профессиональной лиги России.

— У вашего коллектива могут возникнуть какие-либо сложности?

— Мы бы вступили в ФНЛ в любой день. По большому счёту готовы как к приезду рабочей группы, так и к прохождению лицензирования. Есть некоторые нюансы, но это рабочие моменты. Например, люди, трудящиеся в клубе, должны будут получить специальную лицензию.

— «СКС Арена», на которой принимает соперников команда, соответствует всем требованиям?

— На ней в своё время проводили матчи отборочного этапа чемпионата Европы среди женщин, поэтому проблем возникнуть не должно. Трибуны в полном порядке, недавно поменяли кресла. Козырьки присутствуют. Раздевалки великолепные. Более того, есть даже отдельная для женщин-судей. Единственная загвоздка — не в лучшем состоянии находится поле, которое нам испортили регбисты. Но данный недочёт к сезону-2023/24 исправим.

— Планируется ли усиление состава перед дебютом в ФНЛ? Всё-таки её уровень намного выше первенства Крыма.

— У нас и без того достаточно крепкий коллектив. Но я не знаю ни одну команду в мире, которая бы не укреплялась перед новым чемпионатом. Для начала необходимо понять, о какой лиге идёт речь. Возьмём мы старт в ФНЛ-1 или ФНЛ-2, будет зависеть от решения руководителей. Но пока разговор с Измайловым шёл именно о ФНЛ-2. Считаю, мы спокойно потянем её. А вот для ФНЛ-1 нужны совсем другие финансы. Представьте, сколько денег потребуется, чтобы регулярно летать по всей стране, учитывая закрытие аэропорта в Симферополе. Продолжая разговор о комплектации, будем вести точечную работу по усилению, как и в любом другом клубе, но сложившийся костяк останется.

В этом плане крымские игроки столкнутся с другой проблемой. Дело в том, что УЕФА занимает жёсткую позицию в этом вопросе и отказывается признавать их россиянами даже при наличии паспортов, поэтому, видимо, придётся заявлять ребят как украинцев. Это вдвойне странно ещё и потому, что подавляющее большинство родилось в Крыму, а Украина при этом препятствовала получению ими футбольных документов.

— В связи с возможным получением профессионального статуса обращаются ли к вам футболисты или их агенты, которые хотели бы защищать честь «Севастополя» в ФНЛ?

— В нашей команде всего два человека с материка. Остальные — местные воспитанники. И от этой линии отступать не собираемся. Мы играем для своих болельщиков, а они прекрасно знают всех наших ребят, поскольку те либо севастопольские, либо давно живут в городе. При этом речь идёт о мастерах высокого класса. Некоторые даже выступали в Украинской премьер-лиге. Зато другие команды не развивают футбол в Крыму. У них составы на 90% сформированы из приезжих.

А ведь здесь хватает талантливых исполнителей. Алексей Каштанов сейчас забивает за «Урал», а начинал в «Кызылташе» из Бахчисарая. Владимир Сычевой лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, а играл за «Крымтеплицу». Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич родился в Симферополе. Игроков у нас просто воруют, ведь Крымская премьер-лига де-юре — любительское соревнование. Футболисты здесь работают даже не по контрактам, а по обычным трудовым договорам. То есть, чтобы разорвать их, достаточно написать заявление об увольнении и подождать две недели.

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— Включение в ФНЛ поможет решить данную проблему?

— Это даст колоссальный толчок развитию не только профессионального футбола на полуострове, но и детско-юношеского, поскольку он тоже находится на низком уровне. Ребята не имеют возможности соревноваться со сверстниками из России и варятся в собственном соку, а команды нигде не играют. Им необходима нормальная конкуренция и официальные турниры, где подростки смогут в том числе получать разряды и звания.

— А как обстоят дела с инфраструктурой?

— В Севастополе она в полном порядке. Например, недавно открылся ещё один стадион. Регулярно стелют искусственные газоны. Это даже плюс, поскольку такому покрытию не страшна жара и при этом на нём можно проводить один матч за другим. Такого у нас никогда не было. Дети в городе очень любят футбол, но в связи с отсутствием профессиональных клубов у них почти нет шансов пробиться наверх и выстроить профессиональную карьеру. Теперь же ребятам не потребуется покидать полуостров. Кроме того, они получат возможность путешествовать со своими командами по стране и привлекать внимание к своим персонам. Да и футбольные школы начнут получать деньги за воспитанников.

— Планируется ли увеличение бюджета под ФНЛ-2?

— Естественно. Благо учредителем «Севастополя» является правительство города, а Михаил Развожаев прекрасно понимает все наши проблемы. Сейчас нам сложно договориться с партнёрами, поскольку у клуба ничего нет. Зато правительство способно это сделать. Например, там нашли титульного спонсора. Обретение профессионального статуса облегчит и эту задачу. Также мы получим возможность зарабатывать на футболистах. Просто ради интереса я подсчитал, что за пять лет у нас фактически украли десять игроков на сумму около €1,5 млн. Это по самым скромным прикидкам, если просто открыть портал Transfermarkt.

— Какой бюджет требуется для достойного выступления в ФНЛ-2?

— Пока не считали, но изучали, что пишут в СМИ. Необходимо приблизительно 100 млн рублей. Раскрывать бюджет клуба не имею права, но в требованиях о лицензировании фигурирует сумма 20—30 млн. рублей на сезон. У нас такие деньги есть. Но этого мало и хватит только на то, чтобы команда просто играла.

— В связи с грядущим дебютом в Российской профессиональной лиге в городе ожидается футбольный бум?

— Игроки и болельщики, если честно, устали вариться в собственном соку. Когда местную Премьер-лигу только запустили, на стадион приходили 2—2,5 тыс. человек. Сейчас собирается вдвое меньше. А недавнюю встречу с «ТСК-Таврией» посетило и того меньше, хотя это принципиальный соперник. Интерес падает. Ну возьмём мы титул, и что дальше? Мы же никуда не выходим, а топчемся на месте.

Теперь отношение людей изменится, потому что клубы выйдут на принципиально иной уровень и вдобавок получат возможность повыситься в классе. Конечно, многое будет зависеть от финансирования. Если ставишь перед собой серьёзные задачи, необходимо набирать соответствующий состав. Но даже и без больших средств можно выступать достойно. А в «Севастополе» у нас одна цель при любых условиях — занять первое место.