Измайлов — о вхождении крымских клубов в ФНЛ: если всё будет хорошо, следующий сезон начнём вместе

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, когда крымские клубы смогут участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

«Попробуем сделать это максимально быстро. Если всё будет хорошо, следующий сезон начнём вместе», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. ФНЛ осенью запустила процесс интеграции крымских клубов в российский футбол.

Ранее нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о возможном включении крымских клубов в состав ФНЛ.