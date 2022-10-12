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Канчельскис высказался об интеграции Крыма в российский футбол

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что новостям о возможной интеграции крымских клубов в систему российского футбола радоваться пока рано.

«Давайте дождёмся решения ФИФА и УЕФА, потому что там тоже есть свои вопросы. Надо радоваться, когда уже финишная прямая. Они уже много лет обо всём этом говорят, пишут, так что давайте сначала дождёмся результата и потом уже будем давать какие-то комментарии», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал возможную интеграцию крымских клубов в чемпионат России по футболу.

Ранее президент ФНЛ посетил Крым для изучения футбольной инфраструктуры.

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