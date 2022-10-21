В Крыму заявили, что местные футбольные клубы готовы к вступлению в российские лиги
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«Ведутся переговоры по этому вопросу. Футбольная инфраструктура, в принципе, готова сегодня. Есть восемь профессиональных клубов на территории Крыма, которые готовы участвовать в общем нашем футбольном главном турнире», — цитирует Османова ТАСС.
Он выразил надежду, что клубы из Крыма в самое ближайшее время вступят в российские лиги.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал понять, что крымские клубы могут быть интегрированы в сезоне-2023/24. Футбольная национальная лига (ФНЛ) уже начала работу в этом направлении.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.
Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, когда крымские клубы смогут участвовать в соревнованиях под эгидой организации.