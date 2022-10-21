В Крыму заявили, что местные футбольные клубы готовы к вступлению в российские лиги

Заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов рассказал о процессе интеграции местных клубов в российские турниры.

«Ведутся переговоры по этому вопросу. Футбольная инфраструктура, в принципе, готова сегодня. Есть восемь профессиональных клубов на территории Крыма, которые готовы участвовать в общем нашем футбольном главном турнире», — цитирует Османова ТАСС.

Он выразил надежду, что клубы из Крыма в самое ближайшее время вступят в российские лиги.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал понять, что крымские клубы могут быть интегрированы в сезоне-2023/24. Футбольная национальная лига (ФНЛ) уже начала работу в этом направлении.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.

Ранее президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, когда крымские клубы смогут участвовать в соревнованиях под эгидой организации.