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Правительство РФ договорилось с РФС об интеграции новых территорий в чемпионаты

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России договорилось с Российским футбольным союзом (РФС) об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу.
Правительство РФ договорилось с РФС об интеграции новых территорий в чемпионаты
  • РИА Новости

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», — сказал Чернышенко.

Таким образом, в российские футбольные лиги будут интегрированы команды из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей.

Президент РФС Александр Дюков ранее дал понять, что крымские клубы могут быть интегрированы в сезоне-2023/24. Футбольная национальная лига уже начала работу в этом направлении.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.

Ранее в Крыму заявили, что местные футбольные клубы готовы к вступлению в российские лиги.

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