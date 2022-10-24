Футбольные клубы Крыма и Севастополя станут участниками турниров ФНЛ

Клубы Севастополя и Крыма с 2023 года будут принимать участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.

Ранее в Крыму заявили, что местные футбольные клубы готовы к вступлению в российские лиги.