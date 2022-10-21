Отстранение от тренировок и крупный штраф: «Манчестер Юнайтед» наказал Роналду за самовольный уход со скамейки

Криштиану Роналду оштрафован на крупную сумму за демонстративный уход со скамейки запасных в концовке матча АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Кроме того, он не будет включён в заявку на субботнюю игру с «Челси» и некоторое время не сможет тренироваться с основной командой. По словам главного тренера клуба Эрика тен Хага, португалец остаётся важным исполнителем для манкунианцев, но ему следует обдумать своё поведение.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дорого — в прямом и переносном смысле — поплатился за свой демарш во время матча Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма».

Примерно за полминуты до окончания основного времени 37-летний футболист, который так и не вышел на поле, покинул скамейку запасных и отправился в подтрибунное помещение. Причём, по информации The Athletic, Криштиану не задержался в раздевалке, а просто уехал со стадиона. Не принимал он участия и в общем праздновании важной победы над лондонцами.

На первый взгляд футболист остался недоволен тем, что остался без игрового времени, однако, как выяснилось позже, в концовке встречи наставник хозяев Эрик тен Хаг собирался выпустить его на замену, но португалец отказался.

По окончании матча нидерландский специалист не стал комментировать поведение Роналду, отметив лишь, что беседа с ним будет проведена позднее.

В итоге со стороны клуба последовала довольно жёсткая реакция. МЮ объявил, что португалец не сыграет в поединке 13-го тура АПЛ с «Челси». Более того, по данным британских СМИ, он отстранён от тренировок с основной командой и оштрафован на солидную сумму — £720 тыс. (более €820 тыс.).

Тен Хаг не стал раскрывать детали разговора с Криштиану, но при этом заверил, что португалец остаётся важным исполнителем для манкунианцев. Это, впрочем, противоречит инсайдерской информации, в соответствии с которой наставник «красных дьяволов» готов отпустить звезду в зимнее трансферное окно, если найдутся желающие приобрести его. Этого же хотят и некоторые игроки команды, которые устали от напряжённой атмосферы, создаваемой звёздным коллегой.

Пока же нидерландец вынужден как-то справляться с эмоциональными выходками пятикратного обладателя «Золотого мяча». По словам тен Хага, как главный тренер он несёт ответственность за спортивную культуру в МЮ, задаёт стандарты, определяет ценности и контролирует следование им. Он напомнил, что в межсезонье португалец уже позволял себе аналогичную выходку — ушёл со стадиона, не дожидаясь окончания товарищеского матча с «Райо Вальекано».

«Тогда я сказал Роналду, что уходить с матча неприемлемо. И это касается всех. Когда подобное случится во второй раз, будут последствия. Думаю, у Криштиану появится время, чтобы обо всем подумать. Это касается и остальных. Я предупредил игроков в начале сезона, что в следующий раз будут последствия. Футбол — командный вид спорта, игрок должен отвечать определённым стандартам, и я в ответе за это», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Также тренер подчеркнул, что хотел бы сосредоточиться на подготовке к важной встрече с «Челси», а не отвлекаться на решение вопросов с Роналду.

В пятницу Криштиану приехал на базу «Манчестер Юнайтед» одновременно с клубной молодёжкой, и некоторые СМИ сообщили, что футболист будет тренироваться вместе с ней. Однако впоследствии оказалось, что Роналду не присоединился к молодым коллегам, а провёл индивидуальное занятие.

Накануне португалец опубликовал в одной из соцсетей пост, в котором попытался объяснить свой поступок. Криштиану рассказал, как будучи молодым футболистом учился у старших и более опытных товарищей, а в дальнейшем и сам старался быть достойным примером для молодёжи.

«Как было всегда на протяжении моей карьеры, я стараюсь жить и играть, проявляя уважение к моим коллегам, соперникам и тренерам. Ничего не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, которым был последние 20 лет игры в футбол на высшем уровне, и уважение всегда было для меня очень важным моментом при принятии решений», — написал игрок.

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Однако иногда, по его словам, накал страстей берёт над ним верх. В сложившейся ситуации ему нужно продолжать усердно работать, поддерживать своих партнёров по команде и быть готовым ко всему в любой игре, добавил форвард.

«Сдаваться под давлением — не вариант. И никогда не был таким. Это «Манчестер Юнайтед», и сила в единстве. Скоро мы снова будем вместе», — заключил Роналду.

Тем временем, футбольное сообщество разделилось в своём отношении к поступку португальца. Одна часть уверена в недопустимости подобного поведения, а другая считает ответственным за случившееся и тен Хага в том числе, поскольку он якобы не проявляет к игроку уважения, соответствующего его заслугам.

Так, Габриэль Агбонлахор назвал Роналду «испорченным мальчишкой» и подчеркнул, что успехи в прошлом не гарантируют ему место в команде. Более того, по мнению британского футболиста, МЮ сейчас куда лучше играет без португальца, чьи лучшие годы остались позади.

«Я уважаю тен Хага за то, что тот не поддаётся давлению, не чувствует, что обязан выпускать Роналду. А вот так вот уйти в раздевалку, на мой взгляд, это позор. Так нельзя. Это очень неуважительно по отношению к товарищам. И будь я игроком, оказавшимся после такого в раздевалке с Роналду, я бы хотел, чтобы мой тренер чётко обозначил свою позицию», — заявил бывший нападающий.

Бывший тренер «Лидса» Нил Уорнок заметил, что своей выходкой Роналду развязал руки тен Хагу, поскольку теперь симпатии на его стороне, и любое решение специалиста встретит одобрение.

«Если бы речь шла не о Роналду, я был бы склонен сказать: «Он должен уйти в январе, можно избавиться от него сейчас?» — заявил Уорнок. — Это на руку тренеру, но я бы не стал с ним разговаривать. Я бы похвалил ребят, а затем небрежно бросил Роналду: «А тебя я ожидаю увидеть завтра в 10 утра», чтобы испортить ему выходной».

А бывший французский футболист Жером Ротен, напротив, встал в этой истории на сторону Криштиану. По его мнению, наставник «Манчестер Юнайтед» слишком долго «маринует» португальца на скамейке запасных и относится к нему точно так же, как и к любому другому подопечному.

«Это не просто какой-то там игрок. Относиться к Роналду так — скандал. Если ты не хочешь видеть его в команде, то должен сказать об этом. Работая с таким игроком, нужно многое учитывать. Если ты хочешь выгнать его, то договоритесь о расторжении контракта и скажите ему на старте сезона: «Мы на тебя не рассчитываем». Но нельзя создавать вокруг него такую ситуацию, как на протяжении последних матчей. Он не должен проходить через это», — подчеркнул Ротен.

Пока неизвестно, как долго продлится отстранение Роналду от основы. По некоторым данным, к тренировкам в общей группе он вернётся в понедельник, и даже может быть включён в заявку на матч Лиги Европы с «Шерифом». Окончательное решение в этой ситуации остаётся за тен Хагом.