Агбонлахор: заслуги Роналду не оправдывают его поведение в матче с «Тоттенхэмом»

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор прокомментировал поведение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу с «Тоттенхэмом».

«То, что ты такой выдающийся игрок, ещё не означает, что можно думать: «Меня нельзя сбить с толку, я Роналду», — цитирует Агбонлахора Talksport.

Он также подчеркнул, что если Роналду не принимает участия в матче, значит, в команде много других хороших игроков.

«Я видел много матчей ПСЖ, и Месси меняли в каждой игре. У него нет ремня безопасности. Он уходит, пожимает руку своему менеджеру, а затем садится на скамейку запасных», — добавил Агбонлахор.

19 октября в конце встречи между МЮ и «Тоттенхэмом» 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушёл в раздевалку, так и не выйдя на поле.

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 23 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» официально исключил Роналду из заявки на матч с «Челси».