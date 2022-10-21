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Тен Хаг подтвердил, что Роналду отказался выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду отказался от выхода на замену в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэм Хотспур».
Тен Хаг подтвердил, что Роналду отказался выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом»
  • Gettyimages.ru

«Да, Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом». То, что произошло в разговоре, касается только меня и его. Заявление «Манчестер Юнайтед» также понятно. При этом Криштиану остаётся важной частью команды», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, что 19 октября в конце встречи между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушёл в подтрибунное помещение, так и не выйдя на поле. Нападающий забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд», не зайдя в раздевалку после игры.

В результате главный тренер МЮ исключил Роналду  из заявки на игру 13-го тура АПЛ с «Челси», которая состоится 22 октября.

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 12 туров АПЛ «красные дьяволы» набрали 19 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Роналду принял решение тренироваться индивидуально.

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