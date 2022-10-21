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Manchester Evening News: Роналду принял решение тренироваться индивидуально

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду решил тренироваться индивидуально, сообщает Manchester Evening News.
Manchester Evening News: Роналду принял решение тренироваться индивидуально
  • Gettyimages.ru

В пятницу, 21 октября, английский журналист Самуэль Лакхёрст сообщил, что 37-летний португалец посетил тренировку молодёжной команды «Манчестер Юнайтед». После посещения тренировки, он заявил, что будет заниматься индивидуальной физической подготовкой с тренерами.

Напомним, что 19 октября в конце матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» Роналду покинул скамейку запасных и ушёл в подтрибунное помещение, так и не выйдя на поле. Нападающий забрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд», не зайдя в раздевалку после встречи.

В результате главный тренер МЮ Эрик тен Хаг исключил португальца из заявки на игру 13-го тура АПЛ с «Челси», которая состоится 22 октября.

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 12 туров АПЛ «красные дьяволы» набрали 19 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее сестра Роналду обвинила «Манчестер Юнайтед» в неуважении к брату.

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