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Президент «Марселя» опроверг информацию об интересе к Роналду

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Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Президент «Марселя» опроверг информацию об интересе к Роналду
  • AP
  • © Daniel Cole

«Марсель» всегда впутывают в истории. В футболе все живут по средствам, соблюдают экономический баланс. Нужно стремиться к лучшему, стараться усилить состав, однако при этом сохраняя финансовую стабильность. Делать это в 2022 году как никогда важно. Так что мой ответ: мы далеки от этого. К тому же нам больше нужны командные футболисты», — приводит слова Лонгории RMC.

В нынешнем сезоне 37-летний спортсмен забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» исключил Роналду из заявки на матч с «Челси».

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