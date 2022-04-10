Ударил мальчика с аутизмом: что известно об инциденте между Роналду и фанатом после матча АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вспылил после проигранного матча Английской премьер-лиги с «Эвертоном» (0:1). После завершения встречи португалец по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с аутизмом, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование инцидента.

Криштиану Роналду оказался в эпицентре скандала после матча 32-го тура Английской премьер-лиги в Ливерпуле, в котором «Манчестер Юнайтед» проиграл «Эвертону» со счётом 0:1. Когда футболисты уходили с поля в подтрибунное помещение, португалец, не совладав с эмоциями, выбил телефон из рук одного из болельщиков, стоявших у прохода. Видео инцидента мгновенно разлетелось по СМИ и социальным сетям, а на следующий день стало известно, что от несдержанности футболиста пострадал 14-летний подросток Джейкоб Хардинг, страдающий аутизмом и диспраксией.

Как рассказала мать мальчика Сара Келли, её сын впервые побывал на футбольном матче, но, к сожалению, с таким печальным результатом. Помимо того что его телефон был разбит, на руке ребёнка остался внушительных размеров синяк после отмашки Роналду.

«Он — мальчик с аутизмом, который подвергся нападению со стороны футболиста. Я, как мать, вижу это так», — приводит слова Келли Liverpool ECHO.

Мать и сын сидели на стадионе «Гудисон Парк» рядом с тоннелем гостевой команды, и по окончании матча Джейкоб стал снимать на видео, как игроки МЮ покидают поле. Роналду к тому моменту приспустил гетру и снял щиток. По словам Келли, сын обратил внимание на кровь, струящуюся по ноге Криштиану, и опустил телефон пониже, чтобы запечатлеть рану. Он даже не сказал ни слова, уверяет женщина.

«Я бы поняла, если бы Джейк размахивал телефоном перед его лицом, но такого не было. Он держал его на уровне пола, чтобы было видно травму», — подчеркнула мать.

Тем не менее расстроенный Роналду на ходу ударил мальчика по руке: телефон полетел на дорожку, и его экран разбился. При этом спортсмен, судя по видео, даже не заметил, что выплеснул свою агрессию на ребёнка, и просто пошёл дальше. А удар оказался достаточно сильным, чтобы оставить след на тыльной стороне ладони Джейкоба.

«По синяку видно, что контакт был. Просто не могу поверить, что говорю об этом», — заметила Сара.

Для подростка это происшествие стало серьёзным потрясением. По словам его мамы, мальчик был шокирован и даже не сразу осознал, что именно произошло. Только дома он пришёл в себя и смог дать волю эмоциям.

«Он очень расстроен, это отбило у него желание снова пойти на игру. У нас был абсолютно потрясающий день до этих нескольких секунд в конце, когда они уходили с поля. Это испортило весь день и оставило осадок», — подчеркнула Сара.

Она также рассказала, что Джейкоб был давним поклонником Роналду и с нетерпением ждал похода на этот матч именно из-за того, что в нём примет участие его кумир.

«Он — идол. Да, он не из «Эвертона», и вам нравится тот, кто нравится, но Роналду — великий игрок. Мой сын всегда говорил: «Роналду будет там». Он для него — икона», — поделилась женщина.

Криштиану извинился за свой необдуманный поступок тем же вечером, объяснив его тем, что был слишком расстроен из-за поражения.

«В такие трудные моменты всегда сложно справляться с эмоциями. Тем не менее мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодёжи, которая любит эту прекрасную игру. Я хочу извиниться за свой срыв и, если возможно, в качестве проявления спортивного поведения и принципов честной игры пригласить этого болельщика посетить матч на «Олд Траффорд», — написал спортсмен в социальных сетях.

Однако правоохранительные органы Мерсисайда уже начали расследование инцидента. Они связались с обоими футбольными клубами, чтобы получить необходимую информацию.

«В настоящее время проводится расследование, и сотрудники полиции взаимодействуют с футбольным клубом «Эвертон», чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают множество свидетелей, чтобы установить, имело ли место правонарушение», — говорится в официальном заявлении.

Представители МЮ подтвердили, что им известно об инциденте, и обещали оказать необходимое содействие в разбирательстве.

Сам Роналду пока больше никак не отреагировал на сообщения о расследовании и подробности инцидента.

Португалец уже не в первый раз оказывается замешанным в нелицеприятных историях. Несколько раз его подозревали в изнасилованиях, но достаточных доказательств для предъявления обвинений собрать не удалось.

Кроме того, футболист был осуждён за уклонение от уплаты налогов. Он получил два года тюрьмы условно и штраф в €19 млн.