Рангник установил клубный антирекорд «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник проиграл в гостевом матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертону» (0:1).

Под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» провёл 17 матчей, в которых одержал только восемь побед. Таким образом, у немецкого специалиста 47% побед с МЮ в АПЛ. Этот результат является худшим среди всех тренеров в истории клуба.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Криштиану Роналду публично извинился перед фанатом, которому разбил телефон после матча с «Эвертоном».

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