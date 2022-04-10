Рангник установил клубный антирекорд «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» провёл 17 матчей, в которых одержал только восемь побед. Таким образом, у немецкого специалиста 47% побед с МЮ в АПЛ. Этот результат является худшим среди всех тренеров в истории клуба.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее Криштиану Роналду публично извинился перед фанатом, которому разбил телефон после матча с «Эвертоном».