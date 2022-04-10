Роналду публично извинился перед фанатом, которому разбил телефон после матча с «Эвертоном»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением после инцидента в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ) с «Эвертоном» (0:1).

«Я хочу извиниться за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого фаната на матч на «Олд Траффорд», — написал Роналду в Instagram*.

Напомним, что после матча Роналду, уходя в подтрибунное помещение, отмахнулся от протянутой руки болельщика с телефоном. В результате смартфон отскочил на землю.

«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» в матче 31-го тура испанской Примеры.

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