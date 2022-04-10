«Реал» обыграл «Хетафе» в матче 31-го тура Примеры

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Мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» в матче 31-го тура испанской Примеры.

Встреча в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе королевского клуба забитыми мячами отметились Каземиро и Лукас Васкес на 38-й и 68-й минутах встречи. Голевые передачи на свой счёт записали Винисиус Жуниор и Родриго.

«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. В активе команды 72 очка. «Хетафе» находится 14-й позиции с 32 очками.

Ранее благодаря хет-трикам Мбаппе и Неймара ПСЖ разгромил «Клермон» в матче Лиги 1.

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