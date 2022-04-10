Благодаря хет-трикам Мбаппе и Неймара ПСЖ разгромил «Клермон» в матче Лиги 1
Встреча в Клермон-Ферран на стадионе «Габриэль-Монпьед» завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.
По хет-трику оформили Килиан Мбаппе и Неймар. Лионель Месси отличился тремя результативными передачами. Единственный гол за хозяев забил Жодель Доссу.
ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды 71 очко. «Клермон» находится на 17-й позиции с 27 очками.
Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе.