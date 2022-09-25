Хет-трик Митровича, кровь Роналду и невезение Гарсии: как завершился пятый тур Лиги наций

Сборная Швейцарии одержала сенсационную победу над Испанией благодаря автоголу Эрика Гарсии. Португалии не помешала одолеть Чехию травма Криштиану Роналду. Хет-трик Александра Митровича помог Сербии разгромить Швецию. Украина забила пять безответных мячей в ворота Армении, а Израиль завоевал путёвку в элитный дивизион. Как завершился пятый тур Лиги наций — в материале RT.

Сенсационная победа Швейцарии

Практически ни один игровой день Лиги наций не обходится без сенсации. В пятницу Венгрия неожиданно обыграла на выезде Германию, а в субботу Швейцария оказалась сильнее Испании в Сарагосе — 2:1.

Пиренейцы подошли к этому противостоянию в роли лидера группы 2 элитного дивизиона и обязаны были набирать три очка, чтобы остаться на первом месте. Однако они провели не самую удачную встречу и, хотя владели мячом 74% времени, нанесли меньше ударов в створ, чем соперник (четыре против пяти).

Гости же идеально воспользовались корнерами. На 21-й минуте Мануэль Аканджи после подачи Рубена Варгаса точно пробил головой. А по истечении часа матча мяч в свои ворота срезал Эрик Гарсия. Это произошло почти сразу после того, как Жорди Альба красивым выстрелом в дальнюю девятку сравнял счёт.

У фаворитов оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но они больше не сумели огорчить Яна Зоммера. Таким образом, хозяева не только потерпели первое поражение в году, но и впервые в истории уступили Швейцарии в родных стенах. Первая неудача пришлась на групповой этап чемпионата мира 2010 года.

Уверенный разгром от Португалии

Осечка соседей предоставила возможность Португалии подняться на первую позицию, и подопечные Фернанду Сантуша не имели права ей не воспользоваться. Чехия в текущем розыгрыше отобрала очки у Испании, но на этот раз оказалась бессильна и пропустила дома четыре безответных мяча.

Главным героем в составе гостей стал Диогу Далот. Все ждали голов от его звёздного партнёра по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, но на первый план неожиданно вышел защитник, не славящийся высокой результативностью.

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В этот вечер ему удалось оформить первый дубль в карьере. Более того, футболист ранее не забивал за сборную. В Праге он сначала открыл счёт, открывшись на позиции нападающего и пробив между ног Томашу Вацлику, а во втором тайме нанёс точный удар низом из-за пределов штрафной в дальний угол.

Роналду также оказался в центре внимания. В начале встречи он попытался выиграть верховую борьбу у Вацлика и получил от него удар в лицо. У Криштиану оказался сильно разбит нос, и кровь долго не могли остановить.

Несмотря на это, форвард остался на поле и незадолго до перерыва едва не помог сопернику вернуться в игру. На подаче корнера он интуитивно закрыл лицо руками и дал повод арбитру назначить пенальти. Однако Патрик Шик с одиннадцатиметровой отметки пробил сильно выше. А пятикратный обладатель «Золотого мяча» реабилитировался в концовке, отдав результативную передачу на Диогу Жоту.

Теперь судьба первого места в группе 2 и путёвки в Финал четырёх определится в матче Португалии и Испании. Но чемпионам Европы 2016 года, чтобы сохранить лидерство, достаточно сыграть вничью.

Форменное избиение Армении

Сборная Украины продолжает борьбу за возвращение в элитный дивизион. После поражения в перенесённом матче первого тура с Шотландией команда лишилась лидерства в группе 1 лиги B. Поэтому ей требовалось во что бы то ни стало обыгрывать на выезде Армению.

Кавказский коллектив в последние годы зарекомендовал себя как крайне неуступчивый и способный дать бой любому оппоненту, особенно в родных стенах. Однако на этот раз он ничего не сумел противопоставить сопернику, пропустив пять безответных мячей. Причиной столь неудачного результата послужили в том числе дисквалификации двух лидеров — центрального защитника Вараздата Арояна и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Без них хозяева продержались всего чуть более 20 минут, после чего Александр Тымчик замкнул прострел Александра Зубкова. В начале второго тайма подопечные Хоакина Капарроса активизировались и создали несколько опасных моментов, но, пропустив второй от Зубкова, окончательно прекратили сопротивление.

В результате гости довели счёт до крупного. Форвард «Шахтёра» Артём Довбик за оставшееся время успел оформить дубль, а Данил Игнатенко забил красивым дальним ударом. Так жовто-блакитные продолжили борьбу за повышение в классе. А вот армяне рискуют вылететь в третий по силе дивизион. После победы над Ирландией в первом туре они потерпели четыре поражения подряд.

Неудержимый бомбардир Сербии

До предела обострилась борьба и в группе 4 лиги B, где сражение за выход в элитный дивизион ведут Норвегия и Сербия. Скандинавы потерпели выездное поражение от Словении, несмотря на шестой мяч Эрлинга Холанда в турнире — 1:2.

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Сербы же с удовольствием воспользовались этим, разгромив дома Швецию — 4:1. Не смутило их даже неудачное начало встречи. Уже на 15-й минуте бывший полузащитник «Краснодара» Виктор Классон аккуратно подсёк мяч над вратарём.

Однако гости ничего не смогли поделать с находящимся в великолепной форме бомбардиром хозяев Александром Митровичем. Форвард «Фулхэма» ещё до перерыва нанёс два точных удара головой, а сразу после — замкнул разрезающую передачу Душана Влаховича. Судья сначала отменил гол из-за офсайда, но, посмотрев повтор, указал на центр.

Митрович оформил хет-трик менее чем за полчаса и теперь с пятью голами уступает в гонке бомбардиров ЛН только Холанду. Собственно, судьба путёвки в лигу А решится в их очном противостоянии. Однако Норвегию в нём устроит и ничья, поскольку в первом круге она оказалась сильнее конкурента — 1:0.

Исторический успех Израиля

А вот сборная Израиля уже вышла в элитный дивизион. На её месте вполне могла быть Россия, которую жребий в прошлом году также определил во второй квартет, но отечественный коллектив отстранили от всех международных соревнований.

Подопечные Алона Хазана в отсутствие главного фаворита прошли турнир на одном дыхании и набрали восемь очков из 12 возможных, не потерпев ни одного поражения. Решающую же победу они одержали дома над Албанией — 2:1. Добиться успеха команде не помешало даже отсутствие лучшего снайпера в истории Эрана Захави, отстранённого по весьма необычной причине — тренерский штаб и менеджер Йосси Бенаюн отказали местной звезде в просьбе жить в одноместном номере на сборах.

Но и без него хозяева оказались сильнее. Развязка на стадионе «Блюмфильд» получилась невероятной. В концовке гости сравняли счёт благодаря удачному розыгрышу корнера. Однако на 92-й минуте вышедший на замену Тай Барибо отправил снаряд в сетку, воспользовавшись удачным отскоком от защитника.