Крах фаворитов: как Венгрия шокировала Германию, а Англия опозорилась в Лиге наций

Англия и Германия потерпели поражения с минимальной разницей в счёте в Лиге наций УЕФА. Британцы на выезде уступили Италии и досрочно сенсационно покинули элитный дивизион. В свою очередь Бундестим дома проиграла Венгрии. Единственный мяч красивым ударом пяткой забил капитан гостей Адам Салаи. Подопечные Ханса-Дитера Флика потеряли шансы на первое место в группе, а вот соперник почти гарантировал себе путёвку в Финал четырёх.

Судьбоносный выстрел Распадори

Перед стартом очередного сезона Лиги наций мало кто мог представить себе, что сборная Англии покинет элитный дивизион. Несмотря на то что в соперники ей достались Италия и Германия, она не смотрелась в группе 3 аутсайдером, ведь подопечные Гарета Саутгейта только в прошлом году едва не выиграли домашнее первенство континента.

Однако в новом турнире их ждал форменный провал, венцом которого стали два поражения в матчах с Венгрией. Особенно болезненным получился домашний разгром в Вулверхэмптоне с четырьмя пропущенными мячами.

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После этого британцам требовалось обыгрывать на выезде «скуадра адзурра», чтобы не потерять шансы на сохранение места в лиге А, и заодно брать реванш за поражение в финале Евро-2020.

Но сделать это не удалось. Гости хотя и чаще владели мячом и нанесли больше ударов (14 против 10), создали не так много опасных моментов. Контратаки итальянцев смотрелись куда интереснее, но резервный вратарь «трёх львов» Ник Поуп в первом тайме совершил несколько сейвов.

А вот на 69-й минуте он оказался бессилен, когда опытнейший Леонардо Бонуччи одной передачей через всё поле нашёл в чужой штрафной молодого Джакомо Распадори. Форвард спокойно подработал мяч под правую и пробил в дальний угол.

У англичан оставалось достаточно времени, чтобы спастись, однако отыграться они не сумели и скорее могли пропустить ещё. Так команда с Туманного Альбиона сенсационно покинула элитный дивизион. Она уже 45 лет не может обыграть Италию в официальном матче.

Невероятный гол Салаи

А вот от Венгрии, напротив, никто не ждал выхода в Финал четырёх. Однако команда ещё в финальной стадии Евро-2020, попав в «группу смерти», отобрала очки у Франции и Германии, а затем продолжила огорчать грандов в Лиге наций.

Как уже говорилось, дважды пострадала Англия, а вот Германии удалось увезти из Будапешта ничью. Теперь Бундестим дома необходима была победа, чтобы обойти конкурента и подняться на первую строчку.

Однако поверившие в себя гости повели уже на 17-й минуте благодаря потрясающему голу капитана Адама Салаи, большую часть карьеры проведшего в Бундеслиге. Воспользовавшись аккуратной подачей Доминика Собослаи с корнера, форвард пяткой перевёл снаряд в дальний угол через Марка-Андре тер Штегена.

В дальнейшем хозяевам не оставалось ничего, кроме как идти вперёд, но соперник оборонялся надёжно. Лишь после перерыва у фаворита с переходом на схему в четыре защитника начали появляться моменты, а Томас Мюллер даже восстановил статус-кво на табло. Однако судья сразу же отменил гол из-за офсайда у ассистировавшего ему Йонаса Хофмана.

В концовке же скорее Венгрия имела возможность увеличить преимущество в счёте. Для немцев домашнее поражение и параллельный успех Италии значил прекращение борьбы за лидерство — выше второй позиции они не поднимутся. А вот подопечные Марко Росси остались на вершине. Теперь всё решится в противостоянии с Италией в Будапеште в последнем туре. Причём хозяев, опережающих преследователя на два очка, в этой встрече устроит и ничья.

Важнейший мяч Демировича

Тем временем первой сборной, вышедшей в лигу А, стала Босния и Герцеговина, будущий соперник России. В прошлом сезоне эта сборная уже выступала в элитном дивизионе, но вылетела оттуда. Однако команда доказала, что заслуживает возвращения, решив задачу за тур до финиша.

Судьбоносным оказалось противостояние боснийцев с Черногорией в Зенице. Хозяева опережали преследователя на одно очко и в случае успеха становились недосягаемыми.

В результате единственный мяч они забили в добавленное к первому тайму время. Примечательно, что для Эрмедина Демировича этот гол стал дебютным за сборную. Разумеется, не мог не принять участие во взятии ворот 36-летний капитан Эдин Джеко, ассистировавший партнёру. В целом в текущем сезоне турнира он набрал четыре балла по системе «гол + пас» (2 + 2).

Во втором тайме гости изо всех сил пытались отыграться, чтобы не позволить оппоненту одержать победу, но пару эффектных сейвов совершил другой ветеран, Ибрагим Шехич.

Очередной концерт Кварацхелии

Вслед за Казахстаном завоевать путёвку в лигу B сумела сборная ещё одной страны постсоветского пространства — Грузии. Подопечные Вилли Саньоля также прошли турнир на одном дыхании и в первых четырёх матчах с Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром набрали 10 очков из 12 возможных.

Таким образом, победа в Тбилиси над македонцами гарантировала им повышение в классе, и практически никто не сомневался в успехе лидера, поскольку на выезде в июне он вовсе разгромил оппонента — 3:0. На стадионе «Борис Пайчадзе» гости продержались чуть более получаса, после чего всё же пропустили.

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А главным героем вновь стал Хвича Кварацхелия. Сначала после его прострела Боян Миовски срезал мяч в собственные ворота. А во втором тайме полузащитник отличился уже самостоятельно. На этот раз всё сделал Буду Зивзивадзе: отобрал мяч в центре поля, протащил его до чужой штрафной и покатил партнёру на пустые ворота.

Новичок «Наполи» внёс наиболее весомый вклад в итоговый успех команды. Он по разу забивал во всех матчах, кроме одного, домашнего с Болгарией, и отдал две результативные передачи. Теперь в гонке бомбардиров Хвича уступает только самому Эрлингу Холанду, пять раз огорчившему соперников. А по системе «гол + пас» (4 + 2) хавбек и вовсе лидирует наряду с норвежцем и Миши Батшуайи.

Грузины же не только со второй попытки пробились в лигу B, но и вновь примут участие в плей-офф за право сыграть в финальной стадии Евро-2024, если не смогут решить задачу напрямую.

Удачный выход Аниера

Между тем место Грузии и Казахстана в лиге С в том числе займёт Эстония. Прибалты с ходу вернулись в третий по силе дивизион, откуда вылетели по итогам прошлого сезона. В компании с Сан-Марино и Мальтой они считались явными фаворитами и сумели оправдать это звание.

Однако решающая домашняя победа над мальтийцами далась подопечным Томаса Хеберли нелегко. На шестой добавленной к первому тайму минуте Рауно Саппинен реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR, а Жан Борг получил прямую красную карточку.

Но гости в начале второй половины встречи сравняли счёт, также с одиннадцатиметрового, а затем в меньшинстве достойно обороняли свои владения. Однако незадолго до финального свистка они всё же не уследили за свежим Хенри Аниером, который реализовал выход один на один и решил исход противостояния.