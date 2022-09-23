Исторический успех Казахстана, упущенный шанс Дании и крупное поражение Украины: чем запомнились матчи Лиги наций

Украина в отложенной встрече первого тура разгромно уступила на выезде Шотландии. Казахстан дома вырвал победу в матче с Белоруссией и не только гарантировал себе повышение в классе, но и пробился в плей-офф за право принять участие в Евро-2024. Дания упустила возможность заранее выйти в Финал четырёх, потерпев поражение в игре с Хорватией. А Нидерланды добились успеха в Польше и остановились в шаге от решения этой задачи. Чем запомнились матчи Лиги наций — в материале RT.

Идеальные замены Кларка

Перенесённый матч первого тура с Украиной был для сборной Шотландии особенным. Последняя встреча этих команд состоялась совсем недавно. В начале июня подопечные Стива Кларка в полуфинале плей-офф за право сыграть на чемпионате мира — 2022 в Катаре уступили со счётом 1:3 и упустили шанс впервые с 1998 года отобраться на мундиаль.

Спустя всего несколько месяцев пути оппонентов вновь пересеклись в Глазго на «Хэмпден Парке», и на этот раз хозяевам удалось отомстить.

Гости провели одну из худших встреч в году и не создали ни одного голевого момента. В их активе оказалось всего три удара по воротам, ни один из которых не пришёлся в створ. Хозяева владели подавляющим преимуществом и лишь чудом долгое время не могли открыть счёт. В ряде эпизодов украинцев спас Анатолий Трубин. В другом моменте, когда и он оказался бессилен, за жовто-блакитных сыграла перекладина.

Однако ближе к финальному свистку шотландцы всё же добились своего. Джон Макгинн оттёр защитника в штрафной и точно пробил в дальний угол. Великолепно сработали и замены тренерского штаба. Линдон Дайкс, едва появившись на поле, оформил дубль за восемь минут после подач корнеров. Дважды ассистировал ему другой резервист, Райан Фрейзер. Так хозяева не только взяли убедительный реванш, но и вышли на первое место в группе 1 лиги B. В борьбе за лидерство они опередили как раз Украину.

Великолепный результат Адиева

А вот сборная другой страны постсоветского пространства — Казахстана — устроила праздник для своих болельщиков. Впрочем, порадоваться за неё могут и отечественные любители футбола, ведь привёл команду к успеху российский специалист Магомед Адиев.

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Тренеру удалось совершить маленькое чудо, так как после жеребьёвки никто не ждал, что не хватающие звёзд с неба казахстанцы опередят в квартете 3 лиги С Словакию, Азербайджан и Белоруссию.

Однако они прошли турнир на одном дыхании, в том числе дважды обыграв главного фаворита — словаков. Отобрать у них очки сумели только белорусы, добившиеся ничьей на домашнем стадионе. И именно в ответной встрече с ними в Астане хозяева могли в случае победы гарантировать себе первое место.

В результате нужный результат был достигнут, но не без нервов. На гол Михаила Габышева гости ответили мячом Павла Савицкого в добавленное к первому тайму время. После перерыва лидер изо всех сил штурмовал чужие ворота, но добился желаемого только на 79-й минуте. И вновь не обошлось без «российского следа», поскольку забил футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов.

С финальным свистком на «Астана-Арене» началось форменное безумие. Собравшиеся на трибунах 30 тыс. болельщиков долгое время не отпускали с поля игроков и Адиева. Понять их можно, ведь раньше местная сборная не давала много поводов для радости. Теперь же она не только заслужила повышение в классе, но и пробилась в плей-офф за право принять участие в Евро-2024.

Потрясающий выстрел Эриксена

Хватало интересных событий и в элитном дивизионе. Например, сборная Дании не воспользовалась шансом досрочно гарантировать себе путёвку в Финал четырёх и донельзя обострила борьбу за первую строчку в группе 1. Для решения задачи ей требовалась победа над Хорватией в Загребе, однако вместо этого подопечные Каспера Юльманна потерпели поражение (1:2) и позволили конкуренту обойти себя.

Ключевое противостояние запомнилось сразу тремя голами с дальней дистанции. Причём забивались они на любой вкус. В начале второго тайма Борна Соса аккуратно, как в бильярде, положил снаряд в дальний угол из полукружия штрафной.

На 77-й минуте невероятным выстрелом метров с 30 точно в девятку отметился Кристиан Эриксен. А буквально в следующей атаке только вышедший на поле Ловро Майер поставил точку в комбинации ударом с отскоком от газона.

Параллельно подарок конкурентам сделали французы. Пусть они заранее потеряли шансы на лидерство, но обыграли дома Австрию и лишили коллектив Ральфа Рангника шансов на выход в Финал четырёх — 2:0. Отдельно в составе трёхцветных следует отметить Оливье Жиру, который не только забил 49-й мяч за национальную команду и практически догнал рекордсмена Тьерри Анри (51), но и стал самым возрастным автором гола в её истории (35 лет и 11 месяцев и 23 дня), побив державшееся с 1959-го достижение Рожера Марше.

Удивительное достижение Пасвера

Без своего ветерана не обошлась и сборная Нидерландов. Удивительно, но вратарь «Аякса» Ремко Пасвер только в 38 лет 10 месяцев и 14 дней провёл за неё первый матч. Таким образом, ему удалось занять вторую строчку в списке как самых возрастных футболистов оранжевых, так и наиболее опытных дебютантов. Рекорд удерживает другой голкипер Сандер Бошкер (39 лет 7 месяцев и 12 дней).

В выездной встрече с Польшей Пасвер уверенно отыграл на ноль, поскольку работы у него было немного. Гости владели преимуществом и легко обеспечили себе перевес в два гола. Точки в многоходовых комбинациях поставили Коди Гакпо и Стивен Бергвейн.

В случае осечки Бельгии в поединке с Уэльсом Нидерланды имели возможность досрочно гарантировать себе первое место, но действующие бронзовые призёры чемпионата мира не дали им такой возможности, также одержав победу — 2:1. Кевин Де Брёйне и Миши Батшуайи набрали по два очка по системе «гол + пас», а последний и вовсе теперь делит лидерство в турнире по данному показателю с Эрлингом Холандом. В их активе по шесть баллов.

Однако «красным дьяволам» всё равно сложно будет потеснить соседей с вершины квартета 4. Ведь для этого им не просто требуется брать верх в очной встрече на выезде в последнем туре, но и побеждать крупнее, чем в три мяча, поскольку в первом круге они крупно уступили — 1:4.

Неповторимый дебют Юксека

Противостояние Турции и Люксембурга в Стамбуле стало очередным доказательством того, что уровень сборных в Европе постепенно растёт и любая из них способна доставить проблемы превосходящему в классе конкуренту. Вот и на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» хозяева столкнулись с серьёзными сложностями и едва не потерпели поражение.

Они хотя и действовали первым номером, ничего не могли поделать с острыми контратаками оппонента. Да и те продемонстрировали великолепную реализацию, отличившись трижды при трёх ударах в створ.

В результате спас коллектив Штефана Кунца неожиданный джокер. В концовке немец бросил в бой полузащитника «Фенербахче» Исмаила Юксека, впервые вызванного в сборную. И тот спустя всего пять минут отметился великолепным обводящим ударом из-за пределов штрафной. Более того, 23-летний дебютант помог своей национальной команде подняться в дивизион B.

Ну а представителей Великого герцогства остаётся лишь похвалить. Футбол в стране активно развивается и уже не соответствует прежнему «карликовому» уровню. Так, национальная команда в отборе к ЧМ-2022 набрала девять очков, а в Лиге наций с ходу вышла в дивизион С. В текущем же розыгрыше ЛН она до последнего навязывала конкуренцию явному фавориту.