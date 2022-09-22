Канчельскис: УЕФА может отстранить Россию на пять или шесть лет

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продлении санкций в отношении российского футбола.

«Ощущения такие бывают — пять-шесть лет. Но пока мы не выступаем до 2024 года, а потом будем смотреть. Всё может как в хорошую, так и в плохую сторону повернуться», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что решения о санкциях принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому изменить его никто больше не может.

«Кто-то в Европе сочувствует, кто-то даже рад. Ситуация такая, какая есть. Мы стали её заложниками», — заключил он.

20 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года, которая пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об отстранении сборной России от международных матчей.











