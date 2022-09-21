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Газзаев считает, что возвращение сборной России было бы правильным решением ФИФА и УЕФА

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об отстранении сборной России от международных матчей.
Газзаев считает, что возвращение сборной России было бы правильным решением ФИФА и УЕФА
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Я считаю, что РФС и Министерство спорта должны на постоянной основе взаимодействовать с ФИФА и УЕФА и другими международными спортивными организациями на тему возвращения нашего спорта на международную арену», — цитирует Газзаева Sport24.

Он также подчеркнул, что к данной цели нужно подходить поэтапно. По его словам, стоит сделать предложение о допуске сборной России к отбору на ЧМ и ЧЕ. Также он добавил, что после этого нужно добиваться возвращения клубов.

«Вернуть хотя бы сборную было бы правильным решением УЕФА и ФИФА. РФС нужно поставить этот вопрос на ближайшем конгрессе ФИФА», — заключил Газзаев.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на недопуск сборной России до Евро-2024.

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