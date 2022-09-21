военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тарасова отреагировала на недопуск сборной России до Евро-2024

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск сборной России по футболу к участию в жеребьёвке квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Тарасова отреагировала на недопуск сборной России до Евро-2024
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Что тут поделать, мы продолжаем тренироваться. Я, как и многие тысячи россиян, работаю здесь, а не там», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. 

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить