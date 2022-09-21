Тарасова отреагировала на недопуск сборной России до Евро-2024
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Что тут поделать, мы продолжаем тренироваться. Я, как и многие тысячи россиян, работаю здесь, а не там», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.
20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.