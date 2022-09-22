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Манчини готов ради результата сменить стиль игры сборной Италии по футболу

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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини оценил шансы в матче Лиги наций УЕФА с командой Англии.
Манчини готов ради результата сменить стиль игры сборной Италии по футболу
  • AFP

«Если бы изменение моей игровой системы означало победу во всех играх, я бы пошёл на этот шаг. Я считаю, что у этой национальной команды есть индивидуальность, которая помогала нам в течение долгого времени», — цитирует Манчини Football Italia.

Тренер добавил, что он должен адаптироваться к тем игрокам, которые есть в сборной.

Матч Италия — Англия пройдёт 23 сентября. Начало — в 21:45 мск.

Венгры (семь очков) лидируют в третьей группе. За ними расположились немцы (шесть), итальянцы (пять), англичане (два).

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по футболу сыграет в плей-офф за право участия на Евро-2024.

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