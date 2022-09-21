Заложники ситуации: почему отстранение сборной России от Евро-2024 — не меньший вызов для Карпина, чем для футболистов

Сборная России по футболу не примет участия в жеребьёвке отбора к Евро-2024, а значит, следующим крупным международным турниром, в котором она может получить шанс принять участие, станет ЧМ-2026. Таким образом, целое поколение игроков лишилось возможности проявить себя на топ-уровне в расцвете сил, а ранее блиставшие ветераны сборной — сказать своё последнее слово. При этом главному тренеру коллектива Валерию Карпину, за последний год существенно обновившему состав национальной команды, в случае продления контракта с РФС предстоит сделать всё возможное, чтобы подопечные не снижали требований к себе.

Новость о том, что сборная России по футболу не примет участия в жеребьёвке отборочного турнира Евро-2024, по времени совпала с первой открытой тренировкой национальной команды в Новогорске, куда приехала толпа журналистов из ведущих СМИ страны.

Разумеется, всех интересовало мнение спортсменов и тренеров по этому поводу, ведь отечественный футбол этим решением УЕФА фактически был отрезан от крупных международных турниров на четыре года. Следующий чемпионат мира состоится в США, Канаде и Мексике в 2026-м. И страшно в сложившейся ситуации даже не отсутствие мотивации у команды на товарищеские матчи, которые, как показал РФС, получится организовывать. Действия международных политиков и функционеров фактически лишают целое поколение игроков возможности проявить себя.

Уже сейчас тренерский штаб сборной делает ставку на молодёжь. В команду в основном приглашены футболисты моложе 30 лет, за исключением вратарей Антона Шунина и Михаила Кержакова. А значит, можно считать, что отправлены на пенсию Фёдор Смолов и Артём Дзюба. Форвард «Адана Демирспор» и так был в конфликте с Валерием Карпиным. Теперь же у главного тренера есть официальная причина не приглашать нападающего.

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«Не слежу за турецким чемпионатом. Зачем? Дзюба же 30+, а мы сейчас смотрим молодёжь», — отшутился при общении с журналистами наставник.

Однако и в обновлённом составе есть те, кто сейчас находится в идеальном возрасте, чтобы проявить себя на международном уровне. Например, форвард «Спартака» Александр Соболев. Ему в марте исполнилось 25 лет, и, как обращают внимание эксперты, в этом году он наконец понял, как вести себя на поле.

«Перестал пижонить. Будет дальше так действовать — и всё будет получаться», — объяснял в разговоре с RT ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв.

Конечно, статистика нападающего от этого резко лучше не стала. В прошлом сезоне в 36 матчах он забил 15 голов, а сейчас в 13 встречах — пять мячей. Тем не менее качество игры выросло, что подтверждает и вызов в национальную команду, где его давно не было.

На Евро-2020 Соболев попал в заявку сборной и даже вышел на поле на замену в двух матчах: с Данией и Финляндией. Но тогда в коллективе лидером был Дзюба. Александра же скорее брали на перспективу.

В 2026 году форварду исполнится уже 29 лет. Конечно, не закат карьеры, но и не её расцвет. Хотя в истории достаточно примеров, когда игроки раскрывались поздно, но при этом приносили колоссальную пользу. В том же самом возрасте заблистал Георгий Ярцев после переезда из костромского «Спартака» в московский, а Константин Зырянов стал звездой национального масштаба, сменив «Торпедо» на «Зенит».

Старше Соболева защитники Георгий Джикия и Вячеслав Караваев, хавбек Далер Кузяев, форвард Николай Комличенко. Чуть ли не половина нынешнего (уже обновлённого) состава к мундиалю в Америке будет не так молода и свежа. И самое большое психологические испытание сейчас ложится именно на их плечи.

В такой ситуации отвечать на вопросы журналистов непросто, особенно когда сложно самому осознать происходящее. Ведь от игроков в данной ситуации ничего не зависит. Одно дело, если бы они сами не отобрались на турниры в Катар и Германию, тогда можно было бы посыпать голову пеплом, а здесь футболисты, как и другие российские спортсмены, оказались заложниками ситуации.

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Поэтому вполне логично, что общение на тему сборной у Чалова и Соболева во вторник получилось не самым зажигательным. Футболисты были готовы к диалогу, но просто не понимали, как отвечать на вопросы, которые звучали, в чём они и признавались. Практически каждый ответ начинался с фраз вроде «От нас ничего не зависит», «Трудно что-то сказать», «Уже нарасстраивались». Да и имеет ли смысл ещё раз повторять, что европейские чиновники наплевали на целое поколение спортсменов. Они всё равно не услышат.

Непросто сейчас и тренерскому штабу. У Карпина в декабре истекает контракт. Он был автоматически продлён ради стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира в Катаре. Но после истерии польских чиновников, подхваченной остальными странами, команда за путёвку на турнир так и не поборолась.

Разговор по поводу нового контракта с РФС специалист пока не ведёт, но продолжает просматривать молодёжь, обещает натаскивать футболистов тактически и приводить игру к высокому стандарту. Накануне он разрешил журналистам вместо положенных 15 минут провести у поля более получаса и понаблюдать за тем, как команда отрабатывает прессинг. Ничего удивительного в упражнении не было, но эффект вовлечённости в процесс убедил, что в отсутствие глобальной мотивации наставник не перестанет спрашивать с подопечных по полной программе.

При этом Карпин старается не терять присутствие духа. Говоря об отстранении команды, он нарочито поправляет СМИ: «Не на два года, а до последующего уведомления». А значит, специалист всё-таки сохраняет надежду на скорое возвращение на международную арену. И кажется, уходить он пока никуда не собирается. Всё-таки в его работе в национальной команде ещё не поставлена точка.