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Колосков: отсутствие международных матчей никак не способствует прогрессу

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, как отсутствие международного опыта скажется на российском футболе.
Колосков: отсутствие международных матчей никак не способствует прогрессу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Эта изоляция не идёт на пользу российскому футболу. Отсутствие международных матчей никак не способствует прогрессу. Но будем верить, что здравый смысл преобладает и наш футбол скоро вернётся на международную арену», — цитирует Колоскова rg.ru.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.

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