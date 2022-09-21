Колосков: отсутствие международных матчей никак не способствует прогрессу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, как отсутствие международного опыта скажется на российском футболе.

«Эта изоляция не идёт на пользу российскому футболу. Отсутствие международных матчей никак не способствует прогрессу. Но будем верить, что здравый смысл преобладает и наш футбол скоро вернётся на международную арену», — цитирует Колоскова rg.ru.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.