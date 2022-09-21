Колосков: отсутствие международных матчей никак не способствует прогрессу
- РИА Новости
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«Эта изоляция не идёт на пользу российскому футболу. Отсутствие международных матчей никак не способствует прогрессу. Но будем верить, что здравый смысл преобладает и наш футбол скоро вернётся на международную арену», — цитирует Колоскова rg.ru.
Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Ранее Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.