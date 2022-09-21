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Карпин рассказал, что не смотрел ни одного матча Дзюбы в Турции

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов в национальную команду нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«Кто будет капитаном? Кто-то будет. Про Дзюбу будете спрашивать? Я ни одного матча в Турции его не смотрел, вызывать не планировал», — цитирует Карпина «Чемпионат».

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта. Футболист забил гол в дебютном матче.

В рамках сбора подопечные Карпина проведут товарищеский матч с командой Киргизии в Бишкеке.

Ранее Валерий Карпин высказался о тренировочном процессе в сборной России.

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