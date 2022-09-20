Карпин высказался о тренировочном процессе в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о тренировочном процессе в национальной команде.

«26 августа я не знал никого, здесь как минимум половина всех знает или быстро вспоминает. Сейчас намного проще. Им? Надо у ребят спрашивать, насколько сложно. Взвешивания, тесты, всё то же самое. С весом всё в нормальном состоянии. Не хуже, чем раньше. В красной зоне по весу пару человек есть», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Ранее Карпин рассказал, что новость об отстранении России не была неожиданностью.