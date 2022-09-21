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Губерниев — о переходе в AFC: нас там не ждут

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) после недопуска сборной России к участию в жеребьёвке квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Губерниев — о переходе в AFC: нас там не ждут
  • РИА Новости

«Давайте снимем розовые очки, было понятно, что нас никуда не пустят. Разговоры об Азии? Про вторичные санкции кто-то вообще слышал? Нас там что, ждут? Давайте прекратим строить воздушные замки, будем реально смотреть на вещи. Нас не ждут», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.

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