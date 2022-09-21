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Главный тренер сборной Германии высказался против проведения ЧМ-2022 в Катаре

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Главный тренер футбольной сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался против проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Главный тренер сборной Германии высказался против проведения ЧМ-2022 в Катаре
  • РИА Новости

«Правильно ли проводить мундиаль в Катаре? Надо было раньше задаваться этим вопросом. Мой ответ — нельзя. В Катаре многое делают неправильно в отношении прав человека», — сказал Флик на пресс-конференции.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее генпродюсер «Матч ТВ» рассказал, как будут распределены прямые трансляции игр ЧМ-2022 между каналами.

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