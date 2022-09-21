Главный тренер сборной Германии высказался против проведения ЧМ-2022 в Катаре
- РИА Новости
«Правильно ли проводить мундиаль в Катаре? Надо было раньше задаваться этим вопросом. Мой ответ — нельзя. В Катаре многое делают неправильно в отношении прав человека», — сказал Флик на пресс-конференции.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее генпродюсер «Матч ТВ» рассказал, как будут распределены прямые трансляции игр ЧМ-2022 между каналами.