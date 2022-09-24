военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сборная Украины забила пять безответных мячей национальной команде Армении в матче Лиги наций

Короткая ссылка
Сборная Украины обыграла национальную команду Армении в матче пятого тура Лиги наций УЕФА лиги В группы 1.
Сборная Украины забила пять безответных мячей национальной команде Армении в матче Лиги наций
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Игра прошла на стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе сборной Украины забитыми мячами отметились Тымчик (22-я минута), Зубков (57-я), Довбик (69-я, 84-я) и Игнатенко (81-я).

После этого матча Украина поднялась на верхнюю строчку лиги В1 с десятью очками. Армения находится на последнем, четвёртом месте, набрав три очка.

Ранее сообщалось, что сборная Англии по футболу в гостях потерпела поражение в матче группового этапа Лиги наций УЕФА от команды Италии и вылетела в низший дивизион.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить