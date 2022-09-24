Сборная Украины забила пять безответных мячей национальной команде Армении в матче Лиги наций

Сборная Украины обыграла национальную команду Армении в матче пятого тура Лиги наций УЕФА лиги В группы 1.

Игра прошла на стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе сборной Украины забитыми мячами отметились Тымчик (22-я минута), Зубков (57-я), Довбик (69-я, 84-я) и Игнатенко (81-я).

После этого матча Украина поднялась на верхнюю строчку лиги В1 с десятью очками. Армения находится на последнем, четвёртом месте, набрав три очка.

Ранее сообщалось, что сборная Англии по футболу в гостях потерпела поражение в матче группового этапа Лиги наций УЕФА от команды Италии и вылетела в низший дивизион.