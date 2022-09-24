Дубль Дало помог Португалии разгромить Чехию в матче Лиги наций

Сборная Португалии в гостях нанесла разгромное поражение команде Чехии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Игра второй группы в Праге завершилась со счётом 4:0 в пользу португальцев.

Мячи забили Диогу Дало (33-я, 52-я минуты), Бруну Фернандеш (45-я), Диогу Жота (82-я).

Нападающему португальской сборной Криштиану Роналду разбили нос в первом тайме. Форвард столкнулся с голкипером чехов Томашем Вацликом в борьбе за верховой мяч. У Роналду пошла кровь из носа. Ему оказали первую помощь.

Ранее сборная Украины забила пять безответных мячей национальной команде Армении в матче Лиги наций.