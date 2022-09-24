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Сборная Израиля вышла в элитный дивизион Лиги наций

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Сборная Израиля по футболу нанесла поражение команде Албании в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Игра второй группы Лиги B в Тель-Авиве завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Алона Хазана.

В составе сборной Израиля мячи забили Шон Вайссман (46-я минута) и Тай Барибо (92-я). У албанцев отличился Мюрто Узуни (88-я).

Израиль набрал восемь очков и гарантировал себе первое место в группе. Теперь в следующем розыгрыше команда с берегов Средиземного моря сыграет в Лиге А Лиги наций.

Ранее сборная Украины забила пять безответных мячей национальной команде Армении в матче Лиги наций.

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