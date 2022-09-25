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Альба назвал позором поражение сборной Испании от Швейцарии в матче Лиги наций

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Защитник сборной Испании по футболу Жорди Альба прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Швейцарии.

«То, что произошло сегодня, это позор. Мы были очень напряжены в первом тайме. У нас был хороший шанс, и теперь нам остаётся только выиграть у Португалии. Мы поедем с большим желанием победить и попасть в финал четырёх», — цитирует Альбу Mundo Deportivo.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу швейцарской команды. В составе сборной Испании отличился Жорди Альба (55-я минута). Эрик Гарсия (58-я) записал на свой счёт автогол. В команде Швейцарии мяч забил Мануэль Аканджи (21-я).

Во второй группе 2 лиги А первое место занимает Португалия (десять очков), второе — Испания (восемь), третье — Швейцария (шесть), четвёртое — Чехия (четыре).

Ранее сборная Украины забила пять безответных мячей национальной команде Армении в матче Лиги наций.

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