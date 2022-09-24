Флик о поражении Венгрии: лучше сейчас, чем на чемпионате мира
«Результат стал откровением. Но лучше проиграть сейчас, чем на чемпионате мира. Мы были очень плохи в первом тайме, не были достаточно активны, не были уверены в себе», — рассказал Флик на пресс-конференции.
Встреча на стадионе «Центральштадион» в Лейпциге завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Марко России.
Венгрия (десять очков) лидирует в группе. Далее расположились Италия (восемь), Германия (шесть), Англия (два).
Ранее сообщалось, что сборная Англии вылетела из элитного дивизиона Лиги наций УЕФА.