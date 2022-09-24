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Флик о поражении Венгрии: лучше сейчас, чем на чемпионате мира

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Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги наций УЕФА от команды Венгрии.

«Результат стал откровением. Но лучше проиграть сейчас, чем на чемпионате мира. Мы были очень плохи в первом тайме, не были достаточно активны, не были уверены в себе», — рассказал Флик на пресс-конференции.

Встреча на стадионе «Центральштадион» в Лейпциге завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Марко России.

Венгрия (десять очков) лидирует в группе. Далее расположились Италия (восемь), Германия (шесть), Англия (два).

Ранее сообщалось, что сборная Англии вылетела из элитного дивизиона Лиги наций УЕФА.

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