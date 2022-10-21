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Источник: Роналду может попасть в заявку МЮ на матч с «Шерифом»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду до понедельника, 24 октября, будет тренироваться индивидуально, сообщает журналист Роб Доусон.
Источник: Роналду может попасть в заявку МЮ на матч с «Шерифом»
  • Gettyimages.ru

По информации источника, 37-летний португалец может попасть в заявку манкунианского клуба на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».

Отмечается, что окончательное решение по участию нападающего в предстоящей встрече примет главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что МЮ не включил Роналду в заявку на матч с «Челси».

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