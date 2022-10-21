Источник: Роналду может попасть в заявку МЮ на матч с «Шерифом»
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По информации источника, 37-летний португалец может попасть в заявку манкунианского клуба на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».
Отмечается, что окончательное решение по участию нападающего в предстоящей встрече примет главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.
В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что МЮ не включил Роналду в заявку на матч с «Челси».