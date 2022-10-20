Узнать больше

The Athletic: Роналду покинул стадион МЮ до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом»

Короткая ссылка
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до окончания матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» (2:0), сообщает The Athletic.
The Athletic: Роналду покинул стадион МЮ до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом»
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Pantling

По информации источника, 37-летний португалец, спустившись в подтрибунное помещение, даже не зашёл в раздевалку манкунианцев.

Отмечается, что поведение нападающего не вызвало особых эмоций у партнёров по команде, которые вместе отпраздновали победу над «Тоттенхэмом».

В нынешнем сезоне Роналду выступил в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 12 туров АПЛ МЮ набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 23 очками располагается на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поведение Роналду в игре с «Тоттенхэмом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить