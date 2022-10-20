The Athletic: Роналду покинул стадион МЮ до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом»
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По информации источника, 37-летний португалец, спустившись в подтрибунное помещение, даже не зашёл в раздевалку манкунианцев.
Отмечается, что поведение нападающего не вызвало особых эмоций у партнёров по команде, которые вместе отпраздновали победу над «Тоттенхэмом».
В нынешнем сезоне Роналду выступил в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
После 12 туров АПЛ МЮ набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 23 очками располагается на третьей строчке.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поведение Роналду в игре с «Тоттенхэмом».