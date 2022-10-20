The Athletic: Роналду покинул стадион МЮ до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до окончания матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» (2:0), сообщает The Athletic.

По информации источника, 37-летний португалец, спустившись в подтрибунное помещение, даже не зашёл в раздевалку манкунианцев.

Отмечается, что поведение нападающего не вызвало особых эмоций у партнёров по команде, которые вместе отпраздновали победу над «Тоттенхэмом».

В нынешнем сезоне Роналду выступил в 12 матчах за манкунианцев во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 12 туров АПЛ МЮ набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 23 очками располагается на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поведение Роналду в игре с «Тоттенхэмом».