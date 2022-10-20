Тен Хаг — о непрофессиональном поведении Роналду: разберусь с этим завтра
«Я видел Роналду, но мы не разговаривали. Я разберусь с этим завтра, а не сегодня. Мы празднуем эту победу, и теперь нам нужно восстановиться к «Челси» в субботу», — приводит слова тен Хага Mirror.
Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:0.
Мячи забили Фред (47-я) и Бруну Фернандеш (69-я).
«Манчестер Юнайтед» расположился на пятом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 19 очков. «Тоттенхэм» (23) занимает третью строчку.
В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее тен Хаг заявил, что никогда не бывает удовлетворён своей работой в «Манчестер Юнайтед».