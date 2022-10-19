Тен Хаг заявил, что никогда не бывает удовлетворён своей работой в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своей работе в английском клубе.

«Я человек, который никогда не бывает удовлетворён. Я знаю, что «хорошо» — это недостаточно хорошо, мы должны быть лучше, и вижу много аспектов, которые мы можем улучшить», — цитирует наставника официальный сайт клуба.

МЮ с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Ньюкасл» с 15 очками располагается на шестой позиции.

Ранее тен Хаг прокомментировал достижение нападающего Криштиану Роналду отметки 700 голов на клубном уровне.