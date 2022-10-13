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Тен Хаг: немногие игроки проводят 700 матчей, а Роналду забил 700 мячей

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал достижение нападающего Криштиану Роналду отметки 700 голов на клубном уровне.
Тен Хаг: немногие игроки проводят 700 матчей, а Роналду забил 700 мячей
  • Gettyimages.ru

«Это феноменально. Немногие игроки проводят 700 матчей, а Роналду забил 700 мячей. Да, футбол — это командная игра, и мы выражаем это определённым образом. Я думаю, Криштиану знает, что мы не можем ничего добиться без команды, но я должен сказать, что это огромный индивидуальный показатель. Я очень рад за него», — приводит слова тен Хага официальный сайт манкунианского клуба.

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил два мяча и отдал одну результативную передачу в десяти матчах за МЮ во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Роналду прокомментировал юбилейный, 700-й гол в клубной карьере.

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