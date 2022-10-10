Роналду прокомментировал юбилейный, 700-й гол в клубной карьере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил одноклубников за помощь в достижении отметки в 700 голов на клубном уровне.

«700 голов на клубном уровне. Какой красивой цифры мы достигли вместе! Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам, клубам, семье, друзьям и, конечно же, моим болельщикам. Вместе мы идём дальше», — написал Роналду в социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу. Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага.

МЮ с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее тренер МЮ Эрик тен Хаг отреагировал на 700-й гол Роналду в клубной карьере.