Роналду прокомментировал юбилейный, 700-й гол в клубной карьере
- AP
«700 голов на клубном уровне. Какой красивой цифры мы достигли вместе! Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам, клубам, семье, друзьям и, конечно же, моим болельщикам. Вместе мы идём дальше», — написал Роналду в социальных сетях.
«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу. Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага.
МЮ с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее тренер МЮ Эрик тен Хаг отреагировал на 700-й гол Роналду в клубной карьере.