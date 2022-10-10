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Роналду прокомментировал юбилейный, 700-й гол в клубной карьере

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил одноклубников за помощь в достижении отметки в 700 голов на клубном уровне.
Роналду прокомментировал юбилейный, 700-й гол в клубной карьере
  • AP

«700 голов на клубном уровне. Какой красивой цифры мы достигли вместе! Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам, клубам, семье, друзьям и, конечно же, моим болельщикам. Вместе мы идём дальше», — написал Роналду в социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу. Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага.

МЮ с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее тренер МЮ Эрик тен Хаг отреагировал на 700-й гол Роналду в клубной карьере.

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