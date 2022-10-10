Тен Хаг отреагировал на 700-й гол Роналду в клубной карьере

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал 700-й гол нападающего команды Криштиану Роналду в клубной карьере.

«Это огромное достижение игрока. Поздравляем Криштиану. Я рад за него. Кроме того, это был его первый гол в этом сезоне в Премьер-лиге, так что это поможет ему забить больше голов», — цитирует тен Хага Goal.

«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага.

МЮ с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее гол Эрлинга Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ.