«Он не бросился. Так, прыгало что‑то рядом»: почему многих возмутили слова Федотова об Абаскале

Гильермо Абаскаль пытался докричаться до Владимира Федотова в перерыве московского дерби. Наставник «Спартака» на повышенных тонах высказал недовольство коллеге за эпизод с первым голом Фёдора Чалова и посетовал, что соперники не поддержали дух фейр-плей. В ответ главный тренер ЦСКА уже на пресс-конференции сказал, что «прыгало что-то рядом», но стычки не было. Высказывание специалиста вызвало гневную реакцию супруги бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая заявила, что «можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

Дерби ЦСКА — «Спартак» полностью оправдало ожидания болельщиков. На «ВЭБ Арене» нашлось место всему: быстрым атакам, красивым голам, спорным судейским решениям и конфликтам между футболистами. Эмоции полыхали на протяжении всех 90 минут.

Не обошлось даже без стычки главных тренеров. Причиной послужил первый мяч армейцев. Наставник красно-белых Гильермо Абаскаль остался недоволен тем, что соперники никак не отреагировали на попытку Романа Зобнина остановить игру в духе фейр-плей, поскольку на газоне лежали сразу несколько человек. Напротив, Милан Гаич тут же выполнил заброс к чужой штрафной, который завершился точным ударом Фёдора Чалова.

Эпизод вызвал у испанца негодование, и он попытался призвать коллегу к ответу на повышенных тонах. Сначала сразу после эпизода, а затем и в перерыве. Куда менее эмоциональный Владимир Федотов сдержался, зато жёстко ответил специалисту на пресс-конференции.

«Не бросился — это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чём он говорил. Фейр-плей? А в чём он заключается? В том, что судья у них не удалил двух игроков или даже трёх? Сейчас взглянул, о чём речь. Во‑первых, до этого произошёл эпизод, когда в Хорхе Карраскаля влетели двумя ногами. Очень агрессивный подкат. И он остался на газоне, а «Спартак» подхватил мяч и потом благополучно потерял. И сказал: «Мы его отдаём». Не понял, что это было», — заявил специалист.

Удивила его и реакция Абаскаля на момент с Зобниным. По его мнению, Роману следовало выбить мяч в аут, а не разводить руками в стороны за 60 метров до чужой штрафной, когда уже допустил потерю.

В свою очередь Гильермо, общаясь с журналистами, был более спокойным и дипломатичным, чем в перерыве, но остался при своём.

«Всё очень просто. Я сказал одну фразу: «Фейр-плей». Честная игра! Вы же помните эпизод, когда их футболист лежал на газоне, а Зобнин отдал мяч и поднял руки вверх? Они просто воспользовались этим моментом», — посетовал иностранец.

Зато слова Федотова вызвали негодование у других представителей «Спартака». Так, глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов поддержал испанца и выразил сожаление, что не все знают, что собой представляют принципы фейр-плей. Но жёстче всех высказалась Зарема Салихова, супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», — заявила она, намекнув на прежнее место работы специалиста.

Тренерский штаб ЦСКА отмалчиваться в сложившейся ситуации не стал. Сам Федотов больше никак не комментировал стычку с Абаскалем, зато это сделал его помощник Олег Фоменко. По его словам, никакого конфликта между ними не произошло, но испанец на повышенных тонах высказывал недовольство о нарушении правил игры.

«Там была камера, Абаскаль побежал в её сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к ней. Я увидел, что он кричал что-то про фейр-плей. Кому он это говорил? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек. У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча. Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир… Кривлялся? Нравится ему кривляться — это его выбор. У нас же свободная страна», — рассказал тренер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он также отметил, что вместе с коллегой воспринял поведение визави не просто спокойно, но даже с улыбкой. Также Фоменко подчеркнул: руку ему испанец после финального свистка не пожал. Не видел он, чтобы тот поблагодарил за игру и Федотова.

Не оставил специалист без ответа и высказывание Салиховой и напомнил, что она сама приехала в столицу из региона.

«Можно из неё Уфу выбить? Нельзя, судя по её словам. Если ты москвич, Москву из тебя не выбить. Сколько великих людей выходило из малых городов. Абсолютно не обижает. Это её личное мнение. Она никого не оскорбила. Если так считает, её право», — добавил Фоменко.

Наконец, он не увидел в действиях Зобнина, которые и стали яблоком раздора для тренеров, никаких проявлений фейр-плей. Он согласился с Федотовым в оценке данного эпизода и подчеркнул: полузащитник, потеряв мяч, просто решил воспользоваться ситуацией, чтобы не допустить быстрой атаки соперника.

Успокоить общественность попытался директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Он заверил, что Федотов не пытался задеть Абаскаля, а хотел сгладить произошедший в перерыве конфликт.

«Если посмотреть кадры с пресс-конференции, можно увидеть, что Владимир Валентинович находился в замешательстве и, наоборот, решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а имели место телодвижения рядом, но не более. При вырывании из контекста получается не очень удачная формулировка, но Федотов не хотел оскорбить Абаскаля», — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

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А вот слова Салиховой о тренере он назвал проявлением неуважения к специалисту, футбольному клубу «Сочи» и самому городу.

«Это как раз прямое оскорбление… Можно сравнить и решить, что действительно является неприятным высказыванием», — добавил Брейдо.

Однако на этом в конфликте, вероятно, будет поставлена точка, поскольку Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не обратил на стычку никакого внимания. По итогам дерби он рассмотрит лишь выход на поле на второй тайм обеих команд с задержкой на три с половиной минуты. Впрочем, нельзя исключать, что она была вызвана в том числе пикировкой специалистов.

По мнению экспертов RT, Федотов повёл себя в рамках приличий и не допустил по-настоящему жёстких оскорблений в адрес коллеги. Так, бывший капитан «Спартака» Александр Мостовой предположил, что наставник армейцев в порыве эмоций мог вообще не понять, чего хочет от него иностранец.

«Что он ещё должен был сказать испанцу после этого? Он его не толкнул и не послал. Главный вопрос заключается в другом: стоило ли наставнику «Спартака» вообще пытаться высказывать какие-то претензии визави, бежать и что-то ему рассказывать? Какое он имеет право? Это было вообще не по адресу. Вспомните того же Доменико Тедеско: он тоже регулярно прыгал на бровке и даже конфликтовал с Виктором Гончаренко. Пока немец давал результат, все восторгались его эмоциональностью, а когда уехал — быстро забыли про него. Все поступают как позволяет совесть», — подчеркнул Мостовой.

Согласился с ним и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин. Он считает, что вспышка наставника красно-белых была скорее направлена на собственных игроков.

«Мне кажется, данную тему больше раздувают журналисты. Это дерби и обычный обмен любезностями. Считаю, Абаскаль не имел права подскакивать к Федотову и начинать что-то ему доказывать, учитывая, что впереди был второй тайм. Со стороны испанца скорее имела место актёрская игра для подопечных. Ему важно было показать своё неравнодушие, то, как он переживает за результат. А ответ Федотова — его решение. Не думаю, что он хотел как-то оскорбить и задеть», — отметил Алдонин.

При этом в эпизоде с первым голом красно-синих оба также заняли сторону Федотова и подчеркнули: Зобнину следовало дождаться сигнала арбитра, а не самому пытаться останавливать встречу.

«Есть одно непреложное футбольное правило — нужно играть до свистка. Зобнин зачем-то начал махать рукой перед Гаичем. Мало ли зачем он это сделал. Бывают ситуации, когда человек лежит на газоне, получив серьёзную травму, а команда соперника продолжает атаку и забивает. Здесь же даже речи не шло о повреждениях — все потом поднялись на ноги», — добавил Мостовой.

А по словам Алдонина, для полузащитника красно-белых произошедшее послужит уроком и впредь он не будет пытаться брать на себя функции арбитра.

«Очевидно, что ошибка была допущена Зобниным. Неужели Чалову надо было остановиться и вернуть мяч оппонентам? Выбей мяч в аут и потом решай вопросы. Есть правила игры, и Роман почему-то решил трактовать их по-своему. Никогда не нужно останавливаться, пока не услышал свистка. И Сергей Карасёв всем видом ему это показал. Судья дал понять, что он руководит игрой, а не футболисты. Если Зобнин об этом не знал, век живи — век учись», — подытожил обладатель Кубка УЕФА.