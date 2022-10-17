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КДК РФС рассмотрит задержку начала второго тайма матча ЦСКА — «Спартак»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания комиссии по итогам 13-го тура чемпионата России по футболу.
КДК РФС рассмотрит задержку начала второго тайма матча ЦСКА — «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«По матчу ЦСКА — «Спартак» рассмотрим нарушение технического регламента — задержку выхода из раздевалки обеих команд перед вторым таймом на 3,5 минуты», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Он уточнил, что это единственный инцидент в столичном дерби, который рассмотрит КДК.

«Больше ничего нет. В рапорте делегата нет отметки о том, что не все игроки ЦСКА прошли через смешанную зону», — добавил Григорьянц.

ЦСКА и «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского и Александра Соболева.

Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Заседание КДК пройдёт 20 октября.

Ранее Александр Мостовой заявил, что первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был засчитан по правилам.

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