КДК РФС рассмотрит задержку начала второго тайма матча ЦСКА — «Спартак»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания комиссии по итогам 13-го тура чемпионата России по футболу.

«По матчу ЦСКА — «Спартак» рассмотрим нарушение технического регламента — задержку выхода из раздевалки обеих команд перед вторым таймом на 3,5 минуты», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Он уточнил, что это единственный инцидент в столичном дерби, который рассмотрит КДК.

«Больше ничего нет. В рапорте делегата нет отметки о том, что не все игроки ЦСКА прошли через смешанную зону», — добавил Григорьянц.

ЦСКА и «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского и Александра Соболева.

Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Заседание КДК пройдёт 20 октября.

Ранее Александр Мостовой заявил, что первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был засчитан по правилам.