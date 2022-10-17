Мостовой считает, что первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был засчитан по правилам

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что первый гол ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» был засчитан по правилам.

«Было очень много спорных моментов в первом тайме, но у судьи есть VAR. Первый гол ЦСКА отменять не должны были — ничего там такого не было. Арбитр засчитал его по правилам», — цитирует Мостового Metaratings.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.