Червиченко считает Абаскаля лучшим тренером «Спартака» за последние десять лет

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Сейчас уже понятно, что в «Спартаке» появился хороший тренер. С каждым матчем он мне нравится всё больше и больше. Считаю, что за последние десять лет Абаскаль — лучший тренер «Спартака», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Абаскаль стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. Под его руководством команда одержала 11 побед, два раза сыграла вничью и четырежды проиграла.

Напомним, что в матче 13-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА. Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу бригады главного арбитра Сергея Карасёва в столичном дерби с ЦСКА.