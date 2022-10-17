Юран резко высказался об Абаскале после стычки с Федотовым в дерби

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на поведение наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять себе так вести себя в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет? 33? Федотов значительно старше», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после первого тайма Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского и Александра Соболева.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере своей травмы после столичного дерби.