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Мостовой сравнил Абаскаля с Тедеско после нападок испанца на Федотова

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации между главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.
Мостовой сравнил Абаскаля с Тедеско после нападок испанца на Федотова
  • РИА Новости

«На мой взгляд, Федотов повёл себя абсолютно нормально. Я не услышал от него ни одного настоящего оскорбления в адрес Абаскаля. В порыве эмоций он действительно мог подумать, что кто-то бегает вокруг. Откуда он знает, может, это журналист, народу много. Что он ещё должен был сказать испанцу после этого? Он его не толкнул и не послал. Главный вопрос заключается в другом: стоило ли наставнику «Спартака» вообще пытаться высказывать какие-то претензии коллеге, бежать и что-то ему рассказывать? Какое он имеет на это право? Это было вообще не по адресу. Вспомните того же Доменико Тедеско: он тоже регулярно прыгал на бровке и даже конфликтовал с Виктором Гончаренко. Пока немец давал результат, все восторгались его эмоциональностью, а когда уехал — быстро забыли про него. Все поступают как позволяет совесть», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал Зарему Салихову за высказывания в адрес Владимира Федотова.

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