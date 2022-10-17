Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес Федотова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова из-за его слов о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

«Слова Салиховой о Федотове? Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы. Я считаю, не надо обижать жителей Сочи и говорить подобную фигню», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Напомним, что после первого тайма Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

После матча тренер армейцев заявил, что Абаскаль не бросался на него по окончании первого тайма: «Это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то рядом». Салихова отреагировала на высказывание Федотова, вспомнив его происхождение.

Ранее Сергей Юран резко высказался о Гильермо Абаскале после стычки с Владимиром Федотовым в дерби.