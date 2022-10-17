Алдонин считает, что Зобнин допустил ошибку в дерби

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на жест полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Очевидно, что ошибка была допущена Зобниным. Неужели Чалову надо было остановиться и вернуть мяч оппонентам? Выбей снаряд в аут и потом решай вопросы. Есть правила игры, и Роман почему-то решил трактовать их по-своему. Для него это послужит хорошим уроком. Никогда не надо останавливаться, пока не услышал свистка. И Сергей Карасёв всем видом ему это показал. Судья дал понять, что он руководит игрой, а не футболисты. Если Зобнин об этом не знал, век живи — век учись», — сказал Алдонин в интервью RT.

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