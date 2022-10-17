Узнать больше

Алдонин считает, что Зобнин допустил ошибку в дерби

Короткая ссылка
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на жест полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Алдонин считает, что Зобнин допустил ошибку в дерби
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Очевидно, что ошибка была допущена Зобниным. Неужели Чалову надо было остановиться и вернуть мяч оппонентам? Выбей снаряд в аут и потом решай вопросы. Есть правила игры, и Роман почему-то решил трактовать их по-своему. Для него это послужит хорошим уроком. Никогда не надо останавливаться, пока не услышал свистка. И Сергей Карасёв всем видом ему это показал. Судья дал понять, что он руководит игрой, а не футболисты. Если Зобнин об этом не знал, век живи — век учись», — сказал Алдонин в интервью RT.

Ранее Мостовой сравнил Абаскаля с Тедеско после нападок испанца на Федотова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить