Алдонин считает, что Зобнин допустил ошибку в дерби
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«Очевидно, что ошибка была допущена Зобниным. Неужели Чалову надо было остановиться и вернуть мяч оппонентам? Выбей снаряд в аут и потом решай вопросы. Есть правила игры, и Роман почему-то решил трактовать их по-своему. Для него это послужит хорошим уроком. Никогда не надо останавливаться, пока не услышал свистка. И Сергей Карасёв всем видом ему это показал. Судья дал понять, что он руководит игрой, а не футболисты. Если Зобнин об этом не знал, век живи — век учись», — сказал Алдонин в интервью RT.
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