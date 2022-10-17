Узнать больше

Уткин: Федотов имел в виду оскорбление, когда сказал про Абаскаля в среднем роде

Короткая ссылка
Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о конфликте между главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.
Уткин: Федотов имел в виду оскорбление, когда сказал про Абаскаля в среднем роде
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Комментарий Федотова интересен: «Так, прыгало что-то рядом». Прыгало. Высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьезным оскорблением, попыткой унизить», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Напомним, что после первого тайма Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

После матча тренер армейцев заявил, что Абаскаль не бросался на него по окончании первого тайма: «Это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то рядом». Зарема Салихова отреагировала на высказывание Федотова, вспомнив его происхождение.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес Федотова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить