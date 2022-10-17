Уткин: Федотов имел в виду оскорбление, когда сказал про Абаскаля в среднем роде

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о конфликте между главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

«Комментарий Федотова интересен: «Так, прыгало что-то рядом». Прыгало. Высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьезным оскорблением, попыткой унизить», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Напомним, что после первого тайма Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

После матча тренер армейцев заявил, что Абаскаль не бросался на него по окончании первого тайма: «Это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то рядом». Зарема Салихова отреагировала на высказывание Федотова, вспомнив его происхождение.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес Федотова.