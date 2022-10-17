Уткин: Федотов имел в виду оскорбление, когда сказал про Абаскаля в среднем роде
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«Комментарий Федотова интересен: «Так, прыгало что-то рядом». Прыгало. Высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьезным оскорблением, попыткой унизить», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Встреча завершилась со счётом 2:2.
Напомним, что после первого тайма Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.
После матча тренер армейцев заявил, что Абаскаль не бросался на него по окончании первого тайма: «Это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то рядом». Зарема Салихова отреагировала на высказывание Федотова, вспомнив его происхождение.
Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес Федотова.